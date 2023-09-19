شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة الطاقة الذرية: هيئة الرقابة المصرية نموذج للممارسات المتميزة فى نظام الإدارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبلت هيئة الرقابة النووية و الإشعاعية في الفترة من 10 - 14 سبتمبر 2023 بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمراجعة وتقييم نظام الإدارة المتكامل بهدف التحقق من مدى توافقه مع متطلبات الأمان العامة للوكالة الدولية للطاقة الذرية الواردة بـ GSR Part2 حول "القيادة والإدارة فيما يتعلق بالأمان "، وكذلك أفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن.

وقالت الهيئة في بيان لها اليوم إن البعثة بدأت عملها بالاجتماع مع الدكتور سامي شعبان، رئيس الهيئة والدكتور أسامة صديق، نائب رئيس الهيئة، حيث أكدا على أهمية الدور الذي تقوم به الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالياتها المختلفة لاسيما البعثات التقييمية التي من شأنها تحديد نقاط القوة داخل المؤسسات الرقابية المختلفة وكذلك تحديد أوجه القصور والعمل على مواجهتها بهدف تحقيق التطوير المستمر.

ورافق الخبراء خلال مدة الزيارة وعمليات المراجعة الدكتور شريف بكر، رئيس إدارة الجودة والتدقيق وفريق العمل بإدارة الجودة. حيث تم خلال الاجتماعات شرح أهم ما حققته الهيئة في مجال الإدارة المتكامل من خلال صياغة اللوائح والإجراءات التي تضمن أداء العمل بصورة مؤسسية كما تم عروض تقديمية عن نظام الإدارة المتكاملة بالهيئة ومدى توافقه مع متطلبات واصدارات الوكالة والمواصفات الدولية في هذا الصدد مدعما بالأدلة.

كما تم الاجتماع بين الخبراء والدكتور عبد الفتاح سليمان، رئيس مركز التميز، والدكتور مصطفى درويش، رئيس إدارة الدعم الفني والمعامل، حيث تم خلال الاجتماعات شرح كيفية تبني الهيئة نظام مبتكر في إدارة المعرفة قائم على الذكاء الاصطناعي، وأخيرا أهم ما تضمه معامل الهيئة من أحدث الأجهزة والتقنيات.

وأكد الخبراء أن نظام الإدارة المتكامل بالهيئة يعكس بشكل واضح نضج المؤسسة بالإضافة الى التزام القيادة فيما يتعلق بالأمان وانتهت البعثة إلى أن الهيئة من خلال الجهد الذي قامت به إدارة الجودة والتدقيق حققت إنجازا في تطوير وتوثيق نظام الإدارة الخاص بها والذي يتماشى مع معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ويساهم في الوفاء بجميع المتطلبات واللوائح الوطنية والدولية ذات الصلة، كما أوضحت أن هناك فهم جيد للمتطلبات المتعلقة بالتوثيق وبالتكامل بين عناصر الأمان والصحة والبيئة والأمن والجودة والعامل البشري والتنظيمي والعناصر الاجتماعية والاقتصادية بما لا يقوض الأمان داخل نظام الإدارة المتكامل بالهيئة.

كما أثنت البعثة على الهيكل التنظيمي للهيئة ومدى مشاركة ومتابعة ودعم الإدارة العليا لعملية انشاء وتطوير وتطبيق نظام الإدارة المتكامل، والأدوات والبرامج التي يستخدمها مركز التميز لتقييم كفاءات المناصب المختلفة في الهيكل التنظيمي للهيئة، وتطوير برامج التدريب لسد الفجوات، وأخيرا المختبرات والمعدات والخبرات التي توفرها إدارة المعامل والدعم الفني بالهيئة. كما قام الخبراء باقتراح عدد من فرص التطوير لنظام الإدارة المتكامل.

كما أكد الخبراء أن الهيئة لديها نظام إدارة متكامل قوى والعديد من الخبرات والممارسات الجيدة وتتمتع بمكانة متميزة وقوية التي تمكنها من تبادل خبراتها ومعرفتها وممارستها الجيدة مع الهيئات التنظيمية على مستوى العالم.