الموظف الخائن وراء سرقة 3 ملايين جنيه من سيارة بالهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة ملابسات سرقة 3 ملايين جنيه من سيارة ملاكي بالهرم.

تلقى اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة إخطارًا من مأمور قسم الهرم باكتشاف شخص سرقة سيارة ملاكى خاصة بمالك عمله بداخلها مليونين و965 ألف جنيه " أثناء توقفها أسفل العقار محل إقامته بدائرة القسم.

تحريات العقيد هاني الحسيني مفتش مباحث فرق الهرم ووكيله المقدم مؤمن فرج توصلت إلى أن مندوب مبيعات يعمل رفقة المُبلغ وعاملين وراء ارتكاب الواقعة.

بتقنين الإجراءات تمكن الرائد أحمد عصام رئيس مباحث الهرم ومعاونه الرائد كريم عليان من ضبط اثنين من المتهمين، واعترفا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم الثالث.

أمام العميد علي عبد الرحمن رئيس مباحث قطاع الغرب قرر مندوب المبيعات أنه نظرًا لطبيعة عمله صحبة المُبلغ عقد العزم على سرقته وفى سبيل تنفيذ ذلك استعان بباقى المتهمين، وأعطاهما نسخة من مفاتيح السيارة المستولى عليها.

استقل المتهمان الثانى والثالث دراجة نارية وتتبعا السيارة ولدى وصول المُبلغ لمسكن استوليا على السيارة باستخدام نسخة المفتاح وبداخلها المبلغ المالى ولاذا بالهرب وتم بإرشادهما ضبط السيارة والمبلغ المالى المستولى عليه.