مصاب وناجيان.. خفير يطلق النار على 3 عمال خردة في الطالبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

واقعة سرقة كاد عامل خردة يدفع معها حياته الثمن لدى إصابته بطلق خرطوش على يد فرد أمن بمنطقة الطالبية غرب الجيزة.

تلقى العقيد سامح بدوي مفتش مباحث الطالبية والعمرانية بلاغا من أحد المستشفيات باستقبال عامل خردة مصاب برش خرطوش بالجسم في ظروف غامضة.

تحريات الرائد أحمد فاروق رئيس مباحث الطالبية توصلت إلى أن المُصاب وعاملي جمع خردة "لهما معلومات جنائية" سرقا سورا حديديا خاص بأحد الكبارى بدائرة القسم باستخدام دراجة نارية (تروسيكل - ملك وقيادة أحدهم).

لدى مشاهدة المسئول عن حراسة موقع الأعمال لهم، أطلق عيارا ناريا تجاههم مما أدى إلى إصابة المتهم الأول، ولاذا المتهمان الآخران بالهرب بالدراجة النارية.

بتقنين الإجراءات تمكن الرائد أحمد عصام وكيل الفرقة من ضبطهما والتروسيكل المستخدم، واعترفا بارتكابهما الواقعة، وأضافا بالتصرف فى المسروقات بالبيع لعميل لهما "سيىء النية " مالك مخزن خردة "له معلومات جنائية" أمكن ضبطه.

مالك المخزن قرر سابقة شرائه حديد منهم "مستولى عليه" كما تم ضبط الخفير الخصوصي مطلق العيار النارى بحوزته فرد خرطوش المستخدم فى ارتكاب الواقعة؛ بقصد منعهم من سرقة الموقع حراسته.