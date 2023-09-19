الخادمة كلمة السر.. تفاصيل سرقة فيلا في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة، ملابسات واقعة سرقة مشغولات ذهبية من داخل فيلا بالقاهرة، وضبط مرتكبة الواقعة وإعادة المسروقات.

البداية عندما تبلغ لقسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة من إحدى السيدات بإكتشافها سرقة بعض المشغولات الذهبية والفضية من داخل الفيلا محل سكنها .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكبة الواقعة إحدى السيدات "تعمل لدى المُبلغة"- مقيمة بدائرة قسم شرطة الزاوية.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة وتم بإرشادها ضبط كافة المسروقات المُستولى عليهــا بمكان إخفائها، باستدعاء المُبلغة تعرفت على المضبوطات واتهمتها بالسرقة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.