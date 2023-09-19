ليلة الغدر والدم.. أسرار مقتل "عجوز أوسيم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة برئاسة اللواء محمد الشرقاوي التفاصيل الكاملة لقتل سيدة عجوز داخل مسكنها على يد جارها بمركز أوسيم شمال المحافظة.

تلقى اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بالجيزة بلاغا من مأمور مركز شرطة أوسيم باكتشاف ربة منزل جثة والدتها "أم أحمد" 70 سنة، داخل الشقة محل سكنها وبها عدة جروح قطعية وكدمات متفرقة بالجسم، وسرقة مشغولاتها الذهبية.

تحريات العقيد مجدي موسى مفتش فرقة الوراق وأوسيم توصلت إلى أن مرتكب الواقعة سائق توك توك يبلغ من العمر 35 سنة له معلومات جنائية مقيم بالمنزل المجاور للضحية.

بتقنين الإجراءات تمكن المقدم مصطفى كمال رئيس مباحث أوسيم من ضبط المتهم، وقرر أنه نظرًا لعلمه بإقامة المجنى عليها بمفردها واحتفاظها بمشغولات ذهبية فعقد العزم على سرقتها.

توجه المتهم إلى محل إقامتها واعتدى عليها بالضرب بكرسى خشب فأحدث إصابتها التى أودت بحياتها واستولى على مشغولاتها الذهبية واستعانته بشقيقته وابنها للتصرف فى المسروقات تم ضبطهما.

بمواجهتهما بما جاء بأقوال مرتكب الواقعة أيداها، وأضافا بتصرفهما فى المسروقات بالبيع لـ3 أشخاص "سيئى النية" تم ضبطهم، وضبط المسروقات المستولى عليها الخاصة بالمجنى عليها.