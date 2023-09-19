الثانية عشرة والنصف صباحا.. سر العثور على جثتين في العجوزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

عثرت قوات الشرطة على جثة أسفل عقار بشارع محمد شحاتة أرض اللواء بحي العجوزة تبين أنها نتيجة حادث سقوط من علو ليتم إيداعها ثلاجة مستشفى إمبابة العام.

في ذات التوقيت -الثانية عشرة والنصف صباح الثلاثاء- تلقى مأمور قسم شرطة العجوزة بلاغا بالعثور على جثة أمام العقار رقم 14 درب الصيادين بمنطقة ميت عقبة.

معاينة رجال المباحث بقيادة الرائد مصطفى عرفة رئيس نقطة المهندسين توصلت إلى أن الوفاة نتيجة سقوط من علو مرجحا اختلال توازن الضحية دون شبهة جنائية.

مع إنهاء الفحص، أودعت الشرطة الجثمان ثلاجة مستشفى إمبابة العام تحت تصرف النيابة العامة للتصريح بالدفن.