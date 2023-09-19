الرحيل شنقًا.. مشهد صادم داخل شقة في الطالبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أنهى شخص حياته شنقًا داخل مسكنه بمنطقة الطالبية غرب الجيزة، اليوم الثلاثاء.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة شاب مشنوقا داخل غرفته بشارع عثمان محرم بالطالبية.

توجيهات سريعة من مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة لضباط البحث الجنائي بفحص الواقعة والوقوف على ملابساته بالتنسيق مع فرقة المباحث وقطاع الغرب.

بالانتقال إلى محل البلاغ تحت إشراف العميد علي عبد الرحمن عُثر على جثة تتدلى من حبل مثبت بسقف الغرفة يرتدي صاحبها ملابسه كاملة ولا توجد بعثرة في محتويات المسكن.

التحريات رجحت تخلص الشاب من حياته لمروره بأزمة نفسية وعدم وجود شبهة جنائية في الوفاة ونقل الجثمان إلى ثلاجة مستشفى الهرم.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحاله حكمدار الجيزة، اللواء سامح الحميلي إلى النيابة العامة للتصريح بالدفن.