المتهم شق بطنه.. كواليس الشروع في قتل سوداني بالهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

شرع شخص في قتل سوداني بمنطقة الهرم غرب الجيزة وسدد له طعنة نافذة بسلاح أبيض، اليوم الثلاثاء.

تلقى مأمور قسم شرطة الهرم بمديرية أمن الجيزة بلاغا من إدارة شرطة النجدة بنشوب مشاجرة ووجود مصاب بشارع المطبعة.

وجه العقيد هاني الحسيني مفتش مباحث فرقة الهرم بسرعة فحص البلاغ والوقوف على ملابساته بالتنسيق مع أقرب دورية أمنية وقوة من قسم شرطة الهرم.

التحريات الأولية للمقدم مؤمن فرج وكيل الفرقة توصلت إلى نشوب مشادة كلامية بين شخص يدعى "إبراهيم.ح." 48 سنة، سوداني الجنسية وآخر تطورت إلى مشاجرة بجوار موقف مركبات "التوك توك".

اعتدى الثاني على الأول بسلاح أبيض محدثًا إصابته بطعنة بالبطن نُقل على إثرها إلى مستشفى الهرم للعلاج، وألقت الشرطة القبض على المتهم والأداة المستخدمة.

تحرر محضر بالواقعة، وأحاله اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث الجيزة إلى النيابة العامة للتحقيق.