نقيب الأشراف يطالب المنظمات الدولية وحقوق الإنسان بالتدخل لوقف الاعتداءات على "الأقصى"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أدان السيد محمود الشريف نقيب الأشراف، واستنكر بشدة قيام مجموعة من المتطرفين باقتحام المسجد الأقصى المبارك تحت حماية قوات الشرطة الإسرائيلية.

وأكد نقيب الأشراف، أن ما قامت به قوات الاحتلال الصهيوني من اقتحام المسجد الأقصى هو عمل إجرامي وجريمة في كل الشرائع، ويسهِم في تأجيج العنف في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وشدد نقيب الأشراف، على ضرورة تفعيل قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة والمجتمع الدولي ذات الصلة، وضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم للقدس الشريف ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، اتِّساقًا مع قرارات الشرعية الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة ومنظمة "اليونسكو"، داعيا المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان إلى اتخاذ إجراءات جادة وحازمة لوقف مثل هذه الاعتداءات المتكررة والانتهاكات الصارخة التي تتم بحق المسجد الأقصى، دون مراعاة لقدسية المكان.

ودعا نقيب الأشراف، إلى ضرورة وقف تلك الممارسات الانتهاكية في حق المسجد الأقصى المبارك، مؤكدًا أن مثل هذه الممارسات العدوانية تفجر الأوضاعَ بفلسطين المحتلة وتستفز مشاعر المسلمين في العالم كله.

ودعا نقيب الأشراف، المولى عز وجل أن يحفظ فلسطين والقدس والمسجد الأقصى، وأن يعيد الحق المغصوب إلى أصحابه.