"الزراعة": قافلة بيطرية لعلاج مواشي صغار المربين والمزارعين بشمال سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - العريش- أ ش أ:

كتب- أحمد السعداوي:

انطلقت، اليوم الثلاثاء، قافلة بيطرية مجانية لعلاج مواشي صغار المربين والمزارعين في محافظة شمال سيناء، تحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.

وقد حرص محافظ شمال سيناء عبد الفضيل شوشة، على استقبال أعضاء القافلة في أول يوم عمل للقافلة، وتقديم الشكر لوزير الزراعة على استجابته السريعة لاحتياجات مزارعي المحافظة.

من جهته، قال الدكتور مصطفى فاضل، مدير معهد التناسليات الحيوانية إن القافلة تستمر لمدة ثلاثة أيام تقدم خلالها الكشف والعلاج والتحصين والتلقيح المجاني لجميع الحيوانات، كما تقدم القافلة - عن طريق العيادة المتنقلة - الخدمات البيطرية إلى التجمعات الحيوانية لدى أهالي شمال سيناء، وذلك في إطار مبادرة "حياة كريمة".

وأضاف أنه تشارك في القافلة، الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومعهد بحوث الصحة الحيوانية، والأمصال واللقاحات البيطرية، وصندوق التأمين على الثروة الحيوانية.