كشف طبي للصم وضعاف السمع.. تفاصيل إطلاق "المبادرة المصرية لمحو أمية لغة الإشارة" -صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد السعداوي:

نظمت مؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة، بالتعاون مع مؤسسة "هي تستطيع للتنمية"، فحوصات طبية للكشف المبكر لأمراض ضغط الدم والسكري والفحوصات القلبية لأصحاب الهمم من فئة الصم وضعاف السمع بمركز جرين هارت.

يأتي ذلك في إطار اهتمام الدولة بدمج وإشراك كل فئات المجتمع، وبهدف بناء جسر جديد من التواصل مع أصحاب الهمم؛ فئة الصم وضعاف السمع.

وقال الدكتور جمال شعبان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة، إن هذه الفحوصات الطبية شهدت إقبالًا كبيرًا من ذوي الهمم؛ فئة الصم وضعاف السمع، حيث تم توقيع الكشف الطبي وإجراء التحاليل الطبية وفحوصات القلب اللازمة لهم، موضحًا أنه سيتم البدء في اتخاذ الإجراءات الخاصة للتحويلات الفورية وصرف الأدوية اللازمة.

وأوضح الدكتور جمال شعبان أن هناك نقصًا في الفهم والوعي حول هذه الفئة؛ مما يؤدي إلى العديد من التحديات في حياتهم اليومية، وعلى سبيل المثال فالعديد من الصم والبكم غير قادرين على الحصول على التعليم أو فرص العمل بسبب النظرة الاجتماعية التي يواجهونها من المجتمع.

وأكدت الدكتورة دعاء زهران، رئيس مجلس أمناء مؤسسة "هي تستطيع للتنمية"، ضرورة تضافر الجهود من المنظمات ومؤسسات المجتمع المدني على نشر الوعي والعمل على دمج فئة أصحاب الهمم من الصم وضعاف السمع في محيطهم وإعطائهم حقوقهم التي تكفل لهم حياة كريمة، وبالتالي الاستفادة من إمكاناتهم وقدراتهم ومواهبهم.

وأضافت الدكتورة دعاء أن التحدي الآخر هو التوظيف والحصول على فرصة عمل تعينهم على متطلبات الحياة اليومية، وفي الغالب تترك هذه الشريحة دون فرص عمل لكسب العيش الكريم.

جدير بالذكر أن "المبادرة المصرية لمحو أمية لغة الإشارة" سيتم الإعلان عنها وتدشينها يوم السبت 23 سبتمبر 2023، بمسرح وزارة التضامن الاجتماعي، تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي ونقابة أطباء مصر بالتعاون مع مؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة ومؤسسة هي تستطيع للتنمية.

ويذكر أن من أهداف هذه المبادرة إطلاق النشيد الوطني بلغة الإشارة، وترجمة محطات مترو الأنفاق والمورنويل بلغة الإشارة، وإطلاق برنامج "حكاية إشارة" لتوسيع نطاق لغة الإشارة بين أفراد المجتمع.