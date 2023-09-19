«مجلة الأزهر» تصدر كتابين هديَّة للقراء حول سيرته وسُنته الشريفة

القاهرة - سامية سيد - أصدرت مجلة الأزهر الشريف مع عدد شهر (ربيع الأول) لعام 1445هـ كتابَين هديَّة للقرَّاء بمناسبة الذِّكرى العطرة لمولد النبى - صلى الله عليه وسلم-، بعنوان: (مختَصر من خلاصة سِيَر سيِّد البشر) للشيخ العلَّامة على بن عطية الشافعى، المعروف بـ (عُلون الحموي) المتوفَّى عام: 936هـ، و(الرسول -صلى الله عليه وسلم- وسُنته الشريفة) لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور عبد الحليم محمود، شيخ الأزهر الأسبق، وهما من تقديم: فضيلة الدكتور نظير محمد عيَّاد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية ورئيس تحرير مجلة الأزهر.

ويضمَّ كتاب (مختَصر من خلاصة سِيَر سيِّد البشر)، (الذى حقَّقه مكتب إحياء التراث الإسلامى بمشيخة الأزهر الشريف، ويقع فى (160) صفحةً- عددًا من الموضوعات؛ هي: صفات النبى، وزوجاته ومَن خطبهم، وأولاده، وأعمامه وعمَّاته، ومواليه وخَدَمه، وحرَّاسه فى غزواته، ورُسُله إلى ملوك الأرض، وكُتَّابه، ورفقاء النبى النُّجباء، وأفراسه وبغاله وسلاحه وأدواته، ووفاته وانتقاله إلى الرَّفيق الأعلى، وغُسله وتكفينه.

كما يضمَّ كتاب (الرسول -صلى الله عليه وسلم- وسُنته الشريفة) الذى يقع فى (288) صفحةً، بين دفَّتيه بابين، تناول الأول منهما عددًا من الموضوعات؛ هي: النَّسب الشريف، ومولده -صلى الله عليه وسلم-، ونبى التوبة، والوحى، والجهر بالدعوة وإثبات الرسالة، والإسراء والمعراج، والهجرة، والجهاد، والنبى العابد، والصلاة، والصيام، ومن العبادة الذِّكر، والدعاء، ومن العبادة الصلاة على النبى، و«إنما بُعثتُ لأتمِّم مكارم الأخلاق»، ومن توجيهات القرآن، ومقام الرسول فى الآخرة، بينما يتناول الباب الثانى عددًا من الفصول، هي: الرسول -صلى الله عليه وسلم- وسُنته الشريفة، وتدوين السُّنة، والمحدثون فى جهادهم، والوضّاعون فى العصر الحاضر.

وتَنشر مجلة الأزهر الشريف مع عددها الصَّادر بصفة دورية أوَّل كل شهر عربى، ملحقَين هديَّـة لقرَّائها الكرام فى التخصُّصات الشرعية والعربية وغيرها، بما يتماشَى والمستجدَّات التى تطرأ على السَّاحة فى مختلِف الأصعدة، وهو ما يتَّسق مع أحد أهداف المجلة فى كونها أداة تعليم وتوجيه دينى وإصلاحى للمسلمين؛ تعمل على نشر الفكر الإسلامى المستنير الذى يتبنَّاه الأزهر منذ ما يزيد على ألف عام.