شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، فى طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة والسلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
-الطماطم بـ 21.5 جنيه.
-البطاطس بـ 14.5 جنيه.
-البصل الأبيض بـ 27 جنيها.
-البصل الأحمر بـ 27 جنيها.
-الكوسة بـ 19جنيها.
-الجزر بـ 32 جنيها .
-الخيار بـ 16 جنيها.
-الباذنجان الرومى بـ6 جنيهات.
-الفلفل الرومى بـ12 جنيهاً.
-الباذنجان الأبيض بـ13.3 جنيه.
-الباذنجان العروس بـ 13.5 جنيه.
-الفلفل البلدى بـ 20 جنيها.
-الفلفل الألوان بـ 25 جنيها.
-بامية 50 جنيها.
-الليمون بـ 28.5 جنيه.
-جوافه بـ 27 جنيها.
-تفاح أحمر إيطالى بـ30 جنيها.
-الموز البلدى بـ15 جنيها.
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