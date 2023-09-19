شكرا لقرائتكم خبر عن "شاطئ بلا مخلفات" حملة وزارة البيئة للتوعية بتنظيف الشواطئ بالمحافظات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت وزارة البيئة الحملة التوعية "Waste Free Beach" " شاطئ بلا مخلفات "ضمن المبادرة الرئاسية "اتحضر للأخضر"من خلال البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة، بالتعاون مع محافظة الإسكندرية، وبالتعاون مع هيئة التعاون الدولى الألمانية، وجمعية حماية البيئة وفرع جهاز شئون البيئة بالمحافظة.

بدأت فعاليات الحملة بتنفيذ حملات نظافة مكبرة، على شواطىء السرايا وشاطئ المندرة لذوى الهمم بمحافظة الإسكندرية، وبمشاركة العشرات من الشباب والمتطوعين والأطفال والجمعيات الأهلية، لجمع كميات كبيرة من المخلفات ومقذوفات البحر ونقلها إلى المدفن الصحى بمدينة الحمام، إلى جانب تنفيذ العديد من الفعاليات كورش عمل لإعادة التدوير ومعارض من المنتجات الحرفية والمعاد تدويرها، مما يتيح خلق فرص عمل وفتح أسواق جديدة لتسويق تلك المنتجات، وزيادة دخل الأفراد المشاركين ويقوم البرنامج الوطنى بتنفيذ فعاليات الحملة والتنسيق مع كافة الجهات المشاركة بالتعاون مع شركاء التنمية.

وأوضحت وزيرة البيئة أنه من المقرر استكمال الحملة فى المحافظات الواقعة فى نطاق عمل البرنامج تحت رعاية الوزارة البيئة وبمشاركة كافة الجهات المعنية وشركاء التنمية، بهدف إلى رفع الوعى البيئى للحفاظ على نظافة الشواطئ المصرية بالمحافظات الواقعة فى نطاق عمل البرنامج ومنها شواطىء بلطيم وبحيرة البرلس بمحافظة كفر الشيخ، وأيضا بعض الشواطئ المصرية الأخرى بمدينتى الإسكندرية ورأس البر وعلى ضفاف النيل بمحافظتى قنا وأسيوط. وتعزيز الوعى البيئى بأن النفايات البلاستيكية والكيميائية تشكل خطرًا على الحياة البحرية والبرية، وأن يتحمل الجميع مسئولياته تجاه البيئة والطبيعة من خلال عدم القاء المخلفات بشكل عشوائى ووضعها بالحاويات والأماكن المخصصة لها من أجل الحفاظ على البيئة نظيفة وآمنة صحيًا.

وتعتمد الحملة على المشاركة المجتمعية لمختلف الفئات وتقوم على عملية جمع المخلفات وتصنيفها لإعادة تدويرها من اجل تحسين جودة البيئة الساحلية وتعزيزالسياحة المستدامة والاستمتاع بالشواطئ بشكل أفضل ودعم الأفراد العاملين بكل منطقة لتحسين ممارساتهم فى التخلص من المخلفات، وتشجيعهم على إعادة الاستخدام والتدوير، وأيضا تبنى أفكارهم لخلق فرص عمل جديدة لهم إلى جانب تشجيع مؤسسات المجتمع المدنى والشركات والعاملين لديهم على تبنى ممارسات صديقة للبيئة والتحرك بشكل فعال فى تلك المناطق لخلق بيئة نظيفة وحضارية.