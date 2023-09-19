شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تعلن منهج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للصفين الرابع والخامس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، منهج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للصفين الرابع والخامس الابتدائى الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى الحالى 2023/2024، المقرر خلال شهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر.
منهج تكنولوجيا المعلومات للصف الرابع الابتدائي
وأوضحت وزارة التربية والتعليم، منهج تكنولوجيا المعلومات للصف الرابع الابتدائى الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى 2023/2024 :-
المحور الأول: دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى حياتنا:
- الدرس الأول المستكشف النشط.
- الدرس الثانى التكنولوجيا وتطورها التاريخى (إثرائى للقراءة والاطلاع فقط).
- الدرس الثالث: مكونات جهاز الكمبيوتر.
- الدرس الرابع: البرمجيات وأنظمة التشغيل.
- الدرس الخامس: دعم الأشخاص ذوى الهمم.
- الدرس السادس: تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المشكلات الشائعة والحلول.
- الدرس السابع: جمع البيانات وتحليلها والتعبير عنها فى رسوم بيانية.
- الدرس الثامن: إعداد التقارير لنتائج الأبحاث (إثرائى للقراءة والاطلاع فقط).
المحور الثاني: احتياجات السلامة الرقمية:
- الدرس الأول المستكشف النشط (إثرائى للقراءة والاطلاع فقط).
- الدرس الثاني: المخاطر المرتبطة بشبكة الإنترنت ووسائل الحماية منها.
- الدرس الثالث: استخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بطريقة صحية وأخلاقية.
- الدرس الرابع: كيفية البحث على شبكة الإنترنت.
- الدرس الخامس كيفية التأكد من صدق المعلومات على شبكة الإنترنت (إثرائى للقراءة والاطلاع فقط).
- الدرس السادس: من بإمكانه مساعدتك فى حل مشكلاتك أثناء استخدام شبكة الأنترنت.
- الدرس السابع: خطة شخصية للأمان الرقمي.
- الدرس الثامن.
منهج تكنولوجيا المعلومات للصف الخامس الابتدائي
المحور الأول: دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى حياتنا:
- الدرس الأول المستكشف النشط «إثرائى للقراءة والاطلاع فقط».
- الدرس الثانى :الأدوات الملحقة بالكمبيوتر.
- الدرس الثالث: الشبكات Networks.
- الدرس الرابع: أدوات التواصل الرقمي.
- الدرس الخامس: مشكلات الاتصال بشبكة الإنترنت وكيفية حلها.
- الدرس السادس: إدارة الملفات الرقمية.
- الدرس السابع: استراتيجيات البحث عن المعلومات «إثرائى للقراءة والاطلاع فقط».
- الدرس الثامن: مشاركة المعلومات.
المحور الثاني: احتياجات الأمن والسلامة الرقمية:
- الدرس الأول: المستكشف النشط «إثرائى للقراءة والاطلاع فقط».
- الدرس الثاني: حماية أنفسنا ومعلوماتنا.
- الدرس الثالث: سرية كلمة المرور.
-الدرس الرابع: كيفية التعامل مع المواقع الإلكترونية المزيفة.
- الدرس الخامس: حقوق الملكية الفكرية.
- الدرس السادس: استخدام المصادر الرقمية.
- الدرس السابع: عمليات البحث المتقدمة.
- الدرس الثامن: توثيق المعلومات بطريقة صحيحة.
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