شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الإسكان تقرر الإتاحة الدائمة لوحدات جنة وسكن مصر والإسكان المتميز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، التي شملت جميع الأصعدة، وكان أبرزها قرارا وزارة الإسكان الإتاحة الدائمة لوحدات مشروعات جنة وسكن مصر والإسكان المتميز.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

الصحة : تقديم 350 ألف خدمة ضمن المبادرات الرئاسية

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، تقديم 349 ألفا و714 خدمة، من خلال حملة «100 يوم صحة» أمس الإثنين 18 سبتمبر، في جميع محافظات الجمهورية.

المنزل "المعجزة" يثير جدلا واسعا فى ليبيا بعد نجاته من إعصار درنة.. صور

أثار منزل لمواطن ليبي في مدينة شرق شرقي البلاد جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وأثار روايات مختلفة حول حقيقة ما وصفه عدد كبير من النشطاء بـ"المنزل المعجزة" لأنه لم يتأثر مطلقا بآثار وتداعيات إعصار دانيال الذي دمر أجزاء واسعة من درنة.

تعليم الجيزة: استلام 80% من الكتب الدراسية وتوزيعها على المدارس

أعلن أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، استلام 80% من الكتب الدراسية وتوزيعها على الإدارات التعليمية والمدارس، مؤكدا أنه جارٍ استكمال أعمال الاستلام للكتب ليتم توزيعها على الطلاب أول يوم دراسي.

الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة وتحسن الأجواء وسحب منخفضة تلطف حالة الطقس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى انخفاض طفيف في درجات الحرارة وتحسن نسبي في الأجواء حتى آخر الأسبوع.

محاسبون ومهندسون وHR.. تعرف على 5 آلاف و993 فرصة عمل فى 17 محافظة

أعلنت وزارة العمل، تلقيها طلبات من 77 شركة قطاع خاص على مستوى 17 محافظة لشغل 5993 وظيفة خالية، في عدد من التخصصات، منها لذوى القدرات الخاصة، برواتب تبدأ من 3000 جنيه شهرياً، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعى، للتقديم عليها خلال شهر سبتمبر2023 الجارى.

الحوار الوطنى يوصى القوى السياسية بالنظر لانتخابات الرئاسة على أنها استحقاق مهم

أكدت إدارة الحوار الوطني، أن مجلس الأمناء ينظر إلى استحقاق الانتخابات الرئاسية بوصفه فرصة إضافية لخلق المساحات المشتركة بين جميع مكونات المجتمع المصري في نخبه وجماهيره، تأسيسًا للجمهورية الجديدة وفقًا للدعوة الرئاسية لهذا الحوار، وذلك في إطار أن الإجراءات الدستورية لانتخابات رئاسة الجمهورية توشك على البدء، ولما كانت هذه الانتخابات بطبيعة الحال ودائمًا هي أرفع وأهم الاستحقاقات السياسية والدستورية في النظام السياسي المصري وفي تاريخنا الحديث.

الإسكان تقرر الإتاحة الدائمة لوحدات مشروعات جنة وسكن مصر والإسكان المتميز

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وافق على وضع آلية للإتاحة الدائمة لتخصيص الوحدات السكنية الشاغرة بمشروعات (الإسكان المتميز – سكن مصر – جنة) بمدن (رشيد الجديدة – المنصورة الجديدة – ناصر غرب أسيوط – غرب قنا – ملوى الجديدة)، للحجز الفوري من خلال جهاز المدينة المختص، على أن يقوم جهاز المدينة المختص بإعداد البيانات التفصيلية للوحدات المطروحة لإدراجها بكراسة الشروط.

أسعار الأعلاف تستقر اليوم بعد انخفاض 400 جنيه فى الطن

سجلت أسعار الأعلاف اليوم استقرارًا اليوم فى الأسواق بعد الهبوط الذى شهدته أمس بنحو 400 جنيه للطن لجميع الأنواع بسبب زيادة المعروض فى الأسواق خلال تلك الفترة.

تفاصيل توزيع منهج اللغة الفرنسية للمرحلة الثانوية للعام الدراسي الجديد

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطة توزيع منهج اللغة الفرنسية، من الصف الأول الثانوي حتى الثالث الثانوى، للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2024، خلال شهري أكتوبر ونوفمبر وديسمبر، موضحة أنه سيتم تخصيص شهر يناير للمراجعة العامة علي منهج الفرنسية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي، قبل بدء امتحانات نصف العام الدراسي.

13 طالبًا من أوائل الثانوية العامة يلتحقون بالجامعات الألمانية

أكد الدكتور أشرف منصور، رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، أن الحرم الجامعي لجامعتي الألمانية GUC و GIU Berlin، لا يقتصر دوره على العملية التعليمية فقط، بل يمتد للتعريف بمصر الجديدة من خلال الأنشطة التى تعتمد على تبسيط العلوم لطلاب المدارس، وتوفير تدريبات للطلاب المصريين وكذلك مع مقاطعة برلين، واستغلال مساحات الحرم الجامعي لإقامة الفعاليات.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2023 تسجل 2210 جنيهات للجرام 21

سجلت أسعار الذهب اليوم في مصر ارتفاعا ملحوظا، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 2210 جنيهات للجرام وسط ارتفاع أسعار الذهب في البورصة العالمية إلي مستويات 1930 دولار في تداولات اليوم.

بقيادة كهربا والشحات 10 لاعبين يسجلون غياباً عن الأهلى أمام المصرى الليلة

يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات السابعة مساء اليوم، الثلاثاء، لمتابعة اللقاء المهم الذى يجمع الأهلى مع المصري البورسعيدى باستاد برج العرب بالإسكندرية، فى الجولة الأولى لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

تعرف على تفاصيل إصابة بسنت حميدة بطلة ألعاب القوى

تعرضت بسنت حميدة لاعبة منتخب ألعاب القوى لإصابة خلال الأيام الماضية، بعد سفرها برفقة بعثة المنتخب الوطنى إلى المجر للمشاركة في بطولة العالم التى أقيمت مؤخرا، وهى الإصابة التى حرمتها من المشاركة فى البطولة.

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 19 - 9 - 2023 والقنوات الناقلة

تعود عجلة دوري أبطال أوروبا للدوران من جديد، وتقام 8 مباريات في الجولة الأولى من دور المجموعات للمسابقة، أبرزها مباراة برشلونة الإسباني أمام رويال أنتريوب البلجيكي، وكذلك حامل اللقب مانشستر سيتي أمام النجم الأحمر الصربي، ويفتتح النادي الأهلي مبارياته أمام المصري البورسعيدي فى الدورى المصرى الممتاز، بينما يظهر زد لأول مرة فى الدوري الممتاز بمواجهة الإسماعيلي.

أكثر 10 لاعبين ظهورا فى دوري أبطال أوروبا عبر التاريخ.. إنفو جراف

يتربع النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو، لاعب النصر السعودى، على صدارة ترتيب أكثر 10 لاعبين مشاركة فى مسابقة دوري أبطال أوروبا على مدار التاريخ، وذلك قبل انطلاق منافسات الموسم الكروى الجديد 2023-2024.

فرصة لخلق مزيد من المساحات المشتركة.. إدارة الحوار الوطني تقدم خارطة طريق لإدارة انتخابات رئاسية تعددية وتنافسية.. وتؤكد: على القوى السياسية الفاعلة النظر لها كاستحقاق داعم لمسار دولة القانون

أكدت إدارة الحوار الوطني، أن مجلس الأمناء ينظر إلى استحقاق الانتخابات الرئاسية بوصفه فرصة إضافية لخلق المساحات المشتركة بين جميع مكونات المجتمع المصري في نخبه وجماهيره، وتأسيسًا للجمهورية الجديدة وفقًا للدعوة الرئاسية لهذا الحوار، وذلك في إطار أن الإجراءات الدستورية لانتخابات رئاسة الجمهورية توشك على البدء، ولما كانت هذه الانتخابات بطبيعة الحال ودائمًا هي أرفع وأهم الاستحقاقات السياسية والدستورية في النظام السياسي المصري وفي تاريخنا الحديث.

بعد تكليفات الرئيس السيسي.. الزراعة تبدأ تلقى طلبات إسقاط الفوائد عن المتعثرين لدى هيئة التعمير.. و80 ألف مزارع مستفيد من المبادرة لإسقاط 500 مليون جنيه.. ووزير الزراعة: المبادرة تسهم فى رفع العبء عن المزارعين

بدأت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ممثلة فى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، فى استقبال طلبات المزارعين المستفيدين من المبادرة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى بإعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة للهيئة بإجمالى حوالى 500 مليون جنيه ويستفيد منها 80 ألف مزارع.

أضخم تجربة طبية فى مصر.. ”الخليج 365” داخل مستشفى العاصمة الإدارية نواة الطفرة الصحية فى الجمهورية الجديدة.. أول صرح مميكن بنظام HISوالمبنى معالج بمواد مضادة للبكتيريا وأحدث تجهيزات طبية فى العالم.. صور

تمثل مستشفى العاصمة الإدارية الجديدة التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحى بوزارة الصحة والسكان صرحا طبيا ضخما يكشف توجة الجمهورية الجديدة نحو تطوير الخدمات الطبية والعلاجية لتكون مواكبة لأعلى معايير الجودة لتضمن للمواطن المصرى حياة صحية كريمة.