المشدد 5 سنوات لمتهم في "خلية داعش حلوان" الإرهابية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قضت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة في بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة متهم بالسجن المشدد ٥ سنوات في إعادة إجراءات محاكمته في قضية "خلية داعش حلوان"، في القضية رقم 4160 لسنة 2020 جنايات أمن دولة.

وأمرت المحكمة بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات تبدأ من انتهاء مدة العقوبة المقضي بها.

والجدير بالذكر أن المتهم صادر ضده حكم غيابي بالسجن المشدد لمدة 15 عاما ووضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات، وإدراجه على قوائم الكيانات الإرهابية وألزمته المحكمة بالمصاريف الجنائية.

كانت المحكمة قضت في وقت سابق، بأحكام ما بين المؤبد والمشدد للمتهمين، وحصل المتهم الذي يعاد محاكمته على حكم بالسجن غيابيا، وضمت الدعوى 8 متهمين من بينهم 5 محبوسين، ويأتي على رأس المتهمين مؤسس التنظيم المتهم "أ. أ"، والذي أسس خلية بمنطقة حلوان تتبع تنظيم داعش الإرهابي، ومتهم بالسفر للخارج والتدريب على استخدام السلاح والعمليات العدائية، كما وجهت النيابة للمتهم الخامس تهمة حيازة سلاح ناري.