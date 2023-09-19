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في دقائق.. خطوات تقديم طلب زيارة مسجون

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

تُقدم وزارة الداخلية عبر موقعها الإلكتروني عدة خدمات ومن ضمنها تقديم طلب بزيارة مسجون.

خطوات تقديم طلب زيارة مسجون:

- الدخول على موقع وزارة الداخلية https://2u.pw/i5PfiVr

- إدخال البيانات المطلوبة (اسم الزائر رباعيا - درجة القرابة - اسم النزيل - السجن المودع به)

- ترد الوزارة على الطلب في خلال 48 ساعة

- ويمكن الاستعلام برقم الطلب أو الرقم القومي للزائر

أوضحت الوزارة في إرشاداتها المنشورة أن مدة الزيارة المصرح بها 20 دقيقة ولمرة واحدة شهريًا ولزائر واحد لكل نزيل.

وحددت وزارة الداخلية رقمي إدارة حقوق الإنسان (25748831 – 25757474) في حالة وجود أي شكوى.

فى حالة وجود أية شكاوى أو استفسارات الاتصال على أرقام ادارة حقوق الإنسان بالقطاع ( 25748831 – 25757474 ).

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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