الداخلية: ضبط 303 قضايا مخدرات وتنفيذ 83 ألف حكم قضائي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن؛ لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت جهود الحملة، خلال 24 ساعة، عن ضبط 303 قضية مخدرات، و164 قطعة سلاح ناري، وتنفيذ 83635 حكما قضائيا متنوعا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجاري استمرار الحملات، ويأتي ذلك في إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها واستهداف وضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.