عواصف رعدية وسيول.. ظواهر جوية تضرب مصر في فصل الخريف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا أوليَّا عن وصف المناخ خلال فصل الخريف لعام 2023 في مصر.

ويبدأ فصل الخريف فلكيا على مصر يوم السبت 23 سبتمبر الجاري ويستمر لمدة 3 أشهر لينتهي يوم الأربعاء 20 ديسمبر 2023.

وقالت الهيئة إن فصل الخريف هو فصل انتقالي ينقلنا من حرارة ورطوبة الصيف إلى انخفاض درجات الحرارة وسقوط الأمطار في الشتاء.

وأضافت هيئة الأرصاد أن توقعات التنبؤات الفصلية التابعة للهيئة تبين أن خريف هذا العام في ظل التغيرات المناخية يشهد زيادة في معدلات سقوط الأمطار خاصة أثناء تعرض البلاد لحالات عدم الاستقرار.

وحينما يتواجد منخفض جوي شديد البرودة في طبقات الجو العليا تتهيأ الفرصة لتكون السحب والعواصف الرعدية التي تسبب زيادة سقوط الأمطار المصحوبة بحبات ثلج على مناطق متفرقة من شمال البلاد وسيناء.

وأوضحت الأرصاد أنه في بعض الأحيان تتأثر جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر وجنوب سيناء بامتداد منخفض السودان الموسمي الذي يؤدي إلى سقوط الأمطار الغزيرة.

وتوقع الأرصاد، خلال خريف هذا العام، تزايد فرص تشكل السيول على المناطق الجبلية في سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب البلاد.

كما يتسم مناخ الخريف بالاعتدال في درجات الحرارة ولكن وفق التنبؤات الفصلية هذا العام، يتوقع أن تتخلله بعض الارتفاعات المؤقتة في الحرارة العظمى على بعض المناطق خاصة في النصف الأول.

كما تتكون الشبورة المائية قد تكون كثيفة وتصل لحد الضباب أحيانا في بعض الأيام خاصة على الطرق القريبة من المسطحات المائية أو المناطق الزراعية.

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