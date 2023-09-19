شكرا لقرائتكم خبر عن المشدد 15 سنة وغرامة 50 ألف جنيه لعامل بتهمة الاتجار فى المخدرات بسوهاج والان مع تفاصيل الخبر
صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد وأحمد عصمت الزينى بأمانة سر صلاح تمام.
تعود أحداث القضية الى عام 2023 بدائرة قسم جرجا عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالاتجار فى الشابو وجوهر الميتامفيتامين وترويجه على عملائه من المتعاطين وأصحاب الكيف وراغبى الشراء، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهم وبحوزته عدد من أكياس الشابو كانت معدة للبيع.
وبمواجهته اعترف بالاتجار فى المخدرات، وتمت إحالته الى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.
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