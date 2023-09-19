شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بتعديل بعض حالات منح الجنسية المصرية للأجانب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسميه قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3562 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3099 لسنة 2019 ،بشأن تنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب وبعض أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 647 لسنة 2020، بشأن تنظيم تشكيل وحدة فحص طلبات التجنس وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها وإجراءات وقواعد تقديم طلب التجنس.

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