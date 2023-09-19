شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع منهج اللغة الإنجليزية المطور للمرحلة الابتدائية للعام الدراسى الجديد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطة توزيع منهج اللغة الإنجليزية للمرحلة الإبتدائية من الصف الأول الابتدائي للصف السادس الإبتدائي، للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023/2024، خلال شهري أكتوبر ونوفمبر وديسمبر، إضافة إلى خطة توزيع منهج الصف السادس الابتدائي والمطور هذا العام بعد الانتهاء منه، كما سيتم تخصيص شهر يناير للمراجعة العامة علي منهج اللغة الإنجليزية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي، قبل بدء امتحانات نصف العام الدراسي.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، حيث يبدأ يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023، إلى السبت 8 يونيو 2024، لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات، على أن تبدأ أجازة نصف العام الدراسي يوم 27 يناير 2024.

كما أعلنت الوزارة أنه سيتم السماح للمدارس الدولية الراغبة في بدء الدراسة مبكرا بداية الأسبوع الأخير من شهر أغسطس الجاري، وذلك بعد التقدم بطلب لوزارة التربية والتعليم لأخذ الموافقة اللازمة.

وأوضحت الخريطة الزمنية للعام الدراسي أن عدد الأسابيع للعام الدراسي 35 أسبوعا علي النحو التالي، يبدأ الفصل الدراسي الأول 30 سبتمبر الجارى إلى الخميس 25 يناير 2024 .