قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة يناير 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

صدق الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المجندين مرحلة يناير 2024، والتي سيتم استقبالهم اعتبارا من 30 سبتمبر 2023 .

ويأتي ذلك وفقا للشروط الآتية:-

أولا: المؤهلات العليا:

- مواليد الفترة من أول يوليو حتى 31 ديسمبر من جميع السنوات حتى عام 2003 من خريجي جميع الكليات والمعاهد العليا الحاصلين على مؤهلهم الدراسي والمعتمدة نتيجتهم خلال الفترة من أول فبراير 2023 حتى آخر أغسطس 2023.

- خريجي كليات الطب (البشري / الأسنان / العلاج الطبيعي / التمريض) الذين أنهوا سنة الامتياز خلال الفترة من أول فبراير2023 حتى آخر أغسطس 2023، والمتخلفون عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة، على أن يتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتبارا من 18 أكتوبر 2023 وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبي عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة اعتبارا من 2/11 حتى 23/11/2023.

ثانيا: المؤهلات فوق المتوسطة:

- مواليد الفترة من 1/7 حتى 31/12 من جميع السنوات حتى عام 2003 الحاصلون على مؤهلهم الدراسي والمعتمدة نتيجتهم خلال الفترة من أول فبراير 2023 حتى آخر يوليو 2023، والمتخلفون عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة، على أن يتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتبارا من 12/11/2023

وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبي عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة اعتبارا من 25/11 وحتى 27/11/2023.

ثالثا: المؤهلات المتوسطة:

- مواليد أشهر (يناير / فبراير / مارس) عام 2004 الحاصلين على مؤهل متوسط حتى العام الدراسي 2022/2023، ومواليد أشهر (يناير / فبراير / مارس) عام 2003 وما قبلها من خريجي العام الدراسي 2022/2023، والمتخلفون عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة، على أن يتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتبارا من 30/9/2023، وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبي عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة اعتبارا من 14/10 وحتى 1/11/2023.

رابعا: غير ذوى المؤهلات (العاديين):

- مواليد أشهر (يناير / فبراير / مارس) من عام 2004 والمتخلفون عن التقدم للتجنيد من سنوات سابقة على أن يتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتبارا من يوم 18/11/2023، وتسجليهم وإجراء الكشف الطبي عليهم بمناطق التجنيد والتعبئة في الفترة من 28/11 وحتى 7/12/2023.

المستندات المطلوبة:

- بطاقة الرقم القومي.

- بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية (6 جند).

- أصل شهادة الميلاد.

- صحيفة الحالة الجنائية من القسم أو المركز التابع له الشاب.

- فصيلة الدم.

- أصل المؤهل الدراسي لجميع المؤهلات بالإضافة إلى شهادة الامتياز / التدريب لخريجي كليات الطب (البشري / الأسنان / العلاج الطبيعي / التمريض).

- وثيقة الزواج للمتزوجين.

- رخصة القيادة للشباب الحاصلين عليها.

- خطابات الفصل للطلبة المفصولين من الدراسة محدد بها تاريخ قرار الفصل وسببه.

- قرار التعيين لكل من المعيدين والمدرسين والأطباء المقيمين.

يذكر أنه تم تصميم ونشر موقع لإدارة التجنيد والتعبئة على شبكة المعلومات العالمية (الإنترنت) لتوضيح الخدمات والتيسيرات التي تهم الشباب المقبل على التجنيد والخدمات التي تهم الشباب والمواطنين سواء المقيم بالداخل أو مع ذويهم بالخارج على العنوان التالي: اضغط هنا وكذلك بريد إلكتروني آخر لإدارة التجنيد والتعبئة للرد على جميع الاستفسارات التجنيدية للشبان المصريين المقيمين بالخارج على العنوان التالي: (mod.gov.eg@tagneed)، بالإضافة إلى خدمة الاستعلام الصوتي لإدارة التجنيد والتعبئة ومناطقها التابعة على الأرقام الآتية (26351195 / 02 - 26339581 / 02)، وفي إطار التيسير على المواطنين وحرصا من إدارة التجنيد والتعبئة على تقديم خدمة مميزة تم استحداث خدمة الرقم المختصر للمركز الإلكتروني وهو (15499).​