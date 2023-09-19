حدث في 8 ساعات| الرئيس السيسي يعود من الإمارات.. وتفاصيل إعلان محمد صلاح الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عمر كامل:

شهدت مصر، اليوم الثلاثاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها انتهاء زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الإمارات وعودته إلى القاهرة، كما أثار إعلان النجم المصري محمد صلاح جدلا واسعا.

ويرصد "الخليج 365"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة الإمارات

عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أرض الوطن بعد زيارة دولة الإمارات العربية المتحدة، واللقاء مع أخيه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات

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إعلان محمد صلاح الجديد.. شبيه نجم ليفربول يتحدث ويكشف أسرارا وكواليس

أثار إعلان النجم المصري العالمي محمد صلاح، لإحدى شركات المشروبات الغازية، إعجابا من ناحية، وجدلا من ناحية أخرى، بشأن ماهية الشخص الذي جسد شخصية نجم ليفربول، في جزء من الإعلان جرى تصويره في مدينة الإسكندرية

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مطلوب خطة طوارئ عاجلة قبل الشتاء.. تحذيرات برلمانية من الأمطار والسيول

تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى الحكومة ممثلة في رئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية؛ بشأن خطة المحافظات استعدادًا لاستقبال فصل الشتاء.

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عواصف رعدية وسيول.. ظواهر جوية تضرب مصر في فصل الخريف

أصدرت هيئة الأرصاد الجوية تقريرا أوليَّا عن وصف المناخ خلال فصل الخريف لعام 2023 في مصر

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تربية المواطنين سياسيًّا ونبذ الملوثة أيديهم بالدماء.. مطالب "الحوار الوطني" لما بعد الانتخابات الرئاسية

أصدر مجلس أمناء الحوار الوطني بيانًا، اليوم الثلاثاء، بشأن الإجراءات الدستورية لانتخابات رئاسة الجمهورية التي توشك على البدء، والحياة السياسية، وتوعية الناخبين.. وغيرها من المطالب

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سد النهضة.. عباس شراقي يكشف أول ضرر بعد تخزين إثيوبيا 12 مليار متر مكعب مياه

كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة، وجود تراجع كبير في مخزون سد الروصيرص

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مسابقة وظائف التنمية المحلية.. الشروط والتفاصيل وموعد التقديم

بدأت وزارة التنمية المحلية، اعتبارا من الأحد الماضي 17 سبتمبر 2023 في تلقي طلبات شغل 91 وظيفية شاغرة بمجموعة وظائف قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات من خلال الإعلان رقم 3 لسنة 2023 وفقا للضوابط المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وذلك على موقع بوابة الحكومة المصرية

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