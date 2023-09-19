شكرا لقرائتكم خبر عن يونيليفر من خلال علامتها التجارية سيجنال تستكمل مسيرتها المجتمعية لنشر الوعي حول كيفية الحفاظ على صحة الفم والأسنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شازيا سيد: نضع صحة الإنسان على رأس أولوياتنا من خلال علامتنا التجارية الهادفة والمبتكرةتامر محمود: فخورون بالمساهمة في حملات الصحة العامة ونستهدف الوصول إلى 20 مليون مصري في مختلف محافظات مصر

في إطار استراتيجيتها المسؤولة ودورها المجتمعي الفعال، استعرضت شركة يونيليفر مشرق للصناعة والتجارة ممثلة في علامتها التجارية سيجنال، خطتها التوعوية لنشر الوعي بأهمية الحفاظ على صحة الفم والأسنان، وذلك خلال المؤتمر الخاص بالتعاون مع الهيئة العامة للرعاية الصحية، ومنظمة يونيسيف، والاتحاد العالمي لطب الأسنان FDI والجمعية المصرية لجراحي الأسنان، وذلك تماشيا مع خطة الدولة المصرية لتعزيز صحة المصريين خاصةً بصحة الفم والأسنان من خلال انتظام تنظيف الأسنان بالفرشاة والمعجون يوميا.

وشهد الحدث قيام شركة يونيليفر بتوقيع بروتوكول تعاون لاستكمال الخطة التوعوية حول صحة وسلامة الفم والأسنان، وذلك مع كل من الهيئة العامة للرعاية الصحية، بهدف الوصول إلى ما يعادل 25% من سكان المحافظات التي تعمل بها الهيئة. كما وقعت يونيليفر بروتوكول مع منظمة يونيسيف والتي تهدف إلى الوصول إلى 2 مليون طفل.

خلال المؤتمر قام الخبراء من الجهات المختلفة المشاركة بتسليط الضوء على الأمراض الناتجة عن إهمال صحة الفم والاسنان مثل قرحة الفم، والقلب، والسكر، وسرطان الفم، والالتهاب الرئوي، حيث تعد صحة الأسنان من المؤشرات الأساسية لسلامة الصحة العامة، ويشكل إهمال نظافة الفم والاسنان مشكلة مجتمعية، حيث تؤثر على ما يقرب من 3.5 مليار شخص في جميع أنحاء العالم، مما يمثل 5 أضعاف نسب الإصابة بالأمراض النفسية، والقلب، والسكر، وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة.

وفي إطار خطتها، ستقوم سيجنال بتوفير الفحوصات من خلال القوافل العلاجية والبرامج الدراسية، من أجل إعادة بناء وترسيخ العادات السليمة للعناية بالفم والاسنان، باستعمال الفرشاة والمعجون بشكل يومي.

صرحت شازيا سيد، مدير عام شركة يونيليفر لمنطقة شمال أفريقيا، المشرق العربي والعراق: "نضع تحسين صحة الإنسان وثقته في نفسه على رأس أولوياتنا، من خلال علاماتنا التجارية الهادفة والمبتكرة. لذا قامت سيجنال بتقديم برامج ممنهجة على مدار اكثر من 30 عاما في 40 دولة، وتمكنا من الوصول إلى أكثر من 100 مليون طفل منذ عام 1989." مشيرة إلى أن الخطة التوعوية تتماشى مع استراتيجية يونيليفر وسيجنال، والتي لا تقتصر على تقديم منتجات عالية الجودة فقط، ولكن القيام بدور مجتمعي للتوعية على نطاق واسع وترسيخ القيم المشتركة. وتُعد خطة الشركة التوعوية استكمالاً لمسيرة سيجنال بالشراكة مع الهيئة العامة للرعاية الصحية، ومنظمة يونيسيف، والاتحاد العالمي لطب الأسنان FDI، والجمعية المصرية لجراحي الأسنان.

وأكد الدكتور احمد السبكي رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للرعاية الصحية "ان الشراكة مع يونيليفر تجسد التطبيق الفعلي لمفهوم الشراكات بين القطاعين العام والخاص كشركاء في النجاح وكمفتاح حقيقي لضمان استدامة التغطية الصحية الشاملة ومثال ناجح للتعاون المثمر والمستمر للوصول لصحة افضل للمواطنين."

كما افاد تامر محمود، عضو مجلس إدارة شركة يونيليفر ورئيس قطاع تسويق منتجات العناية الشخصية بيونيليفر لمنطقة شمال افريقيا، المشرق العربي والعراق:

" نستهدف أن تصل رسالة سيجنال والمتمثلة في ضرورة الأهتمام بصحة الفم والأسنان إلى أكبر نسبة على مستوى جميع الفئات المجتمعية، حيث تستهدف سيجنال مضاعفة مجهودها للوصول إلى 20 مليون مصري برسائل توعية مباشرة في المحافظات المختلفة ، وندعو الجميع للمساهمة في إحداث تغيير إيجابي، من خلال المبادرات والحملات المستمرة لمناقشة الأمراض الناتجة عن عدم الاهتمام بصحة الفم وإهمال غسل الأسنان بالفرشاة والمعجون بشكل منتظم ويومي، وتشجيع الأطفال على الإنتظام بتنظيف الأسنان بالفرشاة والمعجون يوميًا."

وصرح جيريمي هوبكنز، ممثل يونيسيف في مصر: "من المهم بالنسبة لنا في منظمة يونيسيف أن نعطي الأولوية لصحة الأطفال ودعمهم ليتمتعوا ببداية قوية وصحية في الحياة. ونعتقد أن أفضل طريقة لتحقيق ذلك هي دعم الجهود التي تقودها الحكومة وبناء شراكات قوية مع القطاع الخاص مثل الشراكة المبتكرة مع شركة يونيليفر التي تهدف إلى تعزيز حقوق الأطفال وتنميتهم. يشكل الأطفال في مصر ما يقرب من 40% من إجمالي السكان، ولهم الحق في الحماية والوصول للخدمات الصحية والتغذية السليمة. ونحن ملتزمون بتمهيد الطريق لكل طفل كي يحقق إمكاناته الكاملة".

كما صرحت د. نهوند ثابت، عضو المجلس الاعلى للاتحاد العالمي لطب الأسنان مسؤول الاتحاد عن قارة أفريقيا:

"هدف الاتحاد هو رفع الوعي لصحة الفم والاسنان والامراض الناتجة عنه وتدريب طبيب الاسنان من خلال التعليم الطبي المستمر، حيث اننا نعمل مع سيجنال على ذلك منذ عام 2015 من خلال القوافل والبرامج الصحية الخاصة بصحة الفم واليوم هو استكمالا لجهودنا مع سيجنال بهدف تغيير المفاهيم الخاطئة وتعزيز المجتمع المصري"

جدير بالذكر أن سيجنال أطلقت حملة "صحتك امسك فيها بأيديك وسنانك" بالشراكة مع الهيئة العامة للرعاية الصحية، لنشر الوعي بمحافظات مصر حول طرق الرعاية الصحية والطرق الصحيحة لغسل الأسنان والأيدي، وتقديم الفحص العام و فحص الأسنان وتنظيم زيارات للمدارس، في جميع محافظات مصر التابعة للهيئة. وشاركت سيجنال منظمة يونيسيف مصر في حملة "صحتهم مستقبلهم"، من خلال تقديم برامج توعية مدرسية لدعم تعزيز الصحة، والمياه، والتغذية ، تهدف إلى نشر الوعي حول ممارسات النظافة الشخصية، وتحسين المعرفة الصحية و كيفية الحفاظ على صحة الفم والأسنان بين الأطفال والوالِدَين وأولياء الأمور لتحسين الصحة الجسدية والنفسية

"استشر طبيب الأسنان قبل فوات الأوان" من خلال حملات كشف مجانية للمواطنين، بالتعاون مع الاتحاد العالمي لطب الأسنان FDI والجمعية المصرية لجراحي الأسنان، بهدف تقليل العبء العالمي لأمراض الفم التي تؤثر على الأفراد، والأنظمة الصحية.