الخليج 365: "الوطنية للانتخابات" تكشف عن الاستعدادات لانتخابات الرئاسة

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القاهرة - سامية سيد - تنشر الخليج 365 فى عددها الصادر غدا الأربعاء، تفاصيل مهمة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية، والتي تمثل أبرزها فى في التجهيزات المكثفة التي كشفتها الهيئة الوطنية للانتخابات استعدادا للانتخابات الرئاسية المقبلة.

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