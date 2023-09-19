"مريضة".. الداخلية توضح تفاصيل تغيب صيدلانية بالعمرانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تغيب فتاة عن أهليتها.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 19 يوليو الماضي تبلغ لقسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة من (صيدلي - مقيم بدائرة القسم) بغياب كريمته صيدلانية تعانى من مرض نفسي، حيث استدعى سيارة إسعاف لتحويلها إلى إحدى المصحات النفسية، ولدى علمها بذلك لاذت بالهرب لخشيتها الاحتجاز بالمصحة.

وبإجراء التحريات أمكن التوصل للمتغيبة رفقة أحد المواطنين - مقيم بدائرة قسم شرطة أول بنها، وبسؤاله قرر بالعثور على المتغيبة بدائرة قسم شرطة أول بنها بالقليوبية، وقيامه بنشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعى للتوصل لأهليتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.