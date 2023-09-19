فتحه ولم يجده.. تفاصيل مصرع شخص سقط من الأسانسير بدار السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

لقي شخص مصرعه إثر سقوطه من الطابق السابع بمنطقة دار السلام في القاهرة، بعد أن فتح الأسانسير فلم يجده، فسقط جثة هامدة متأثرا بإصابته، وجرى نقله إلى أقرب مستشفى.

تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي رجال مباحث قسم شرطة دار السلام، بلاغا يفيد بوجود جثة أحد الأشخاص بعمارة رقم 2 بشارع أحمد عزمي.

وعلى الفور، انتقل رجال الأمن وبالفحص تبين أن المتوفى سقط من الطابق السابع، بعد أن فتح الأسانسير فلم يجده، وجرى نقل الجثة إلى أقرب مستشفى، وتحرير محضر بالواقعة وتولت الجهات المختصة التحقيقات.