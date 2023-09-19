وزير الزراعة يبحث مع محافظ بورسعيد سبل دعم مشروعات القطاع الزراعي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - أ ش أ:

بحث وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، مع محافظ بورسعيد عادل الغضبان، سبل دعم مشروعات القطاع الزراعي بالمحافظة، وتحقيق المزيد من التنمية الزراعية لأبنائها.

كما بحث الجانبان - خلال اللقاء الذي عقد بمقر وزارة الزراعة بالعاصمة الإدارية الجديدة - سبل زيادة فرص الاستثمار الزراعي بمحافظة بورسعيد، وتهيئة المناخ المناسب للمستثمرين في كافة القطاعات المتعلقة بالمجال الزراعي، فضلا عن دعم خطة المحافظة نحو التوسع في الرقعة الزراعية، وزراعة المحاصيل الاستراتيجية.

ووجه محافظ بورسعيد الشكر لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي على متابعته المستمرة لعدد من الملفات المتعلقة بالقطاع الزراعي داخل بورسعيد، وتقديم كافة الدعم والتسهيلات اللازمة لتنمية هذا القطاع تماشيا مع خطوات التنمية التي تشهدها بورسعيد على كافة الأصعدة، فضلا عن جهود الوزارة في حل مشكلات المزارعين، وتقديم التيسيرات اللازمة لتوريد المحاصيل الاستراتيجية الهامة والتوسع في الرقعة الزراعية داخل محافظة بورسعيد.