الأزهر: مستعدون لزيادة المِنح الدراسية لجيبوتي ومضاعفة المبعوثين الأزهريين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

أكد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، استعداد الأزهر لزيادة المنح الدراسية المقدَّمة لأبناء جيبوتي للالتحاق للدراسة بالأزهر، ومضاعفة أعداد المبعوثين الأزهريين لدولة جيبوتي.

جاء ذلك خلال استقبال الدكتور أحمد الطيب، اليوم الثلاثاء بمشيخة الأزهر، سفير مصر الجديد لدى جمهورية جيبوتي خالد الشاذلي، لبحث سُبُل تعزيز دعم الأزهر العلمي والدعوي لأبناء جيبوتي.

وقال إن الأزهر لا يتوانى عن تقديم كل أوجه الدعم العلمي والدعوي والإغاثي لأبناء القارة الإفريقية، ومساعدة الشعوب الإفريقية في بناء نهضتها وتقدمها، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الموارد البشرية الإفريقية القادرة على تلبية احتياجات المجتمعات والشعوب الإفريقية في ظل ما تعانيه القارة السمراء من استعمار وسوء توجيه للموارد وضعف الإمكانيات، جعلت بلادها في قائمة البلاد الأشد احتياجا والأكثر فقرا على الرغم من كونها قارة الذهب الغنية بثرواتها الطبيعية ومواردها اللامحدودة.

وأضاف فضيلة الإمام الأكبر أن الأزهر يرحب بالطلاب الوافدين من كل الدول وبخاصة الدول الإفريقية، مشيرًا إلى أن الأزهر يستضيف 129 طالبًا وطالبةً من جيبوتي، منهم 49 على منح دراسية يقدِّمها الأزهر الشريف، كما يقدِّم الأزهر 15 منحة دراسية سنويًّا لأبناء جيبوتي، ولدينا 5 مبعوثين أزهريين.

من جانبه، أعرب السفير خالد الشاذلي عن سعادته بلقاء شيخ الأزهر، وتقديره لما يقدمه الأزهر الشريف من دعم كبير لأبناء القارة الإفريقية ممثلة في المنح الدراسية وإيفاد المبعوثين الأزهريين والقوافل الدعوية والإغاثية وبرامج تدريب الأئمة والوعاظ، مؤكدا حرصه على تعزيز التعاون وفتح قنوات الحوار بين المؤسسات الدينية والتعليمية في جيبوتي ومؤسسة الأزهر الشريف.