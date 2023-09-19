شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم جنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استشهد مواطنان فلسطينيان وأصيب آخرون، مساء اليوم /الثلاثاء/، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلى مُخيم جنين الواقع شمال الضفة الغربية المُحتلة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، فى بيان صحفى مُقتضب، بأن شهيدين و13 إصابة على الأقل، وصلوا مُستشفى الدكتور خليل سليمان الحكومى، فى "جنين"، فيما وصلت 7 إصابات إلى مُستشفى ابن سينا التخصصي.

وأكدت مصادر فلسطينية أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المخيم وحاصرت منزلين، وقصفتهما بعدة صواريخ، ومنعت سيارات الإسعاف والطواقم الطبية من الوصول للمُصابين.