مدير الكلية البحرية المصرية السابق: ما يجري على أرض ليبيا تطبيق عملي للعروبة ودعم الأشقاء

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القاهرة - سامية سيد - قال اللواء بحري أركان حرب محفوظ محمد طه مرزوق مدير الكلية البحرية المصرية السابق، إنّ جنود مصر إيمانهم تام بأنهم في مهمة لإنقاذ أشقائهم بليبيا، مؤكدا أن ما يجري على أرض ليبيا تطبيق عملي للعروبة ودعم الأشقاء.

وأضاف "مرزوق"، خلال حواره مع الإعلامي محمد عبدالرحمن، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ الميسترال جمال عبدالناصر التي أرسلتها مصر إلى ليبيا للعمل كمستشفى ميداني فريدة في سماتها، وذلك في قدراتها القتالية.

وتابع مدير الكلية البحرية المصرية السابق: "الميسترال جمال عبدالناصر هي سفينة اقتحام برمائية ومعدة للقتال ولكي تكون مركز بحث وإنقاذ بري وجوي، وتم تحريكه أمام السواحل الليبية خلال 24 ساعة".

وأوضح، أن المشهد في درنة هو أن الطرق كانت مغلقة وموحلة وحلا ثقيلا وتعوق أي تحركات برية تعوق قدرات القائد على رسم صورة عن الموقف بالكامل حتى يستطيع تحريك قوات الإنقاذ كل في تخصصه، لذلك، كان الحل هو الاتجاه إلى البحر، حيث اخترق كل هذه الحدود، كما أن الطائرات الهليوكوبتر صوّرت ما يحدث، ودخلت الصور على مركز عمليات مشترك على حاملة الطائرات.