شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب التحويل للطلاب الجدد وللمتخلفين عن تسجيل رغباتهم من طلاب الدورين الأول والثاني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، بالتيسير على الطلاب الجدد وفتح باب التحويل للراغبين منهم في تعديل رغباتهم، والمتخلفين عن تسجيل رغباتهم من طلاب الدورين: الأول والثاني.

وأوضح الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن باب التنسيق فتح لإجراء التحويل بين الكليات للطلاب الجدد، وكذا للمتخلفين عن التقدم للتنسيق.

وأضاف الدكتور محمد فرج، مستشار رئيس الجامعة للتنسيق الإلكتروني، أن باب التحويل بين الكليات بدأ الآن ويستمر حتى مساء الجمعة، وعقب غلق باب الترشيح يتم إعلان الأسماء النهائية، وعلى الطالب الذي تم ترشيحه من ‏قبل مكتب التنسيق فتح الموقع الإلكتروني:

لاستكمال بياناته وطباعة طلب الالتحاق مع تسديد مصروفات الكلية على خدمة فوري كود رقم: 645‏ ثم التوجه لكليته؛ لتقديم الملف كاملًا.