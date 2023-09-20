شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة الأربعاء 20/9/2023 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 5:14 ص
موعد صلاة الظهر 12:48 ص
موعد صلاة العصر 17: 4
موعد صلاة المغرب 6:56 م
موعد صلاة العشاء 8:13
مواقيت الصلاة فى الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 5:18 ص
موعد صلاة الظهر 12:53
موعد صلاة العصر 4:22
موعد صلاة المغرب 7:01 م
موعد صلاة العشاء 8:19 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 5:09
موعد صلاة الظهر 12:44 م
موعد صلاة العصر 4:13 م
موعد صلاة المغرب 6:53 م
موعد صلاة العشاء 8:10 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 5:04
وقت صلاة الظهر 12:36
موعد صلاة العصر 4:04 م
وقت صلاة المغرب 6:44 م
وقت صلاة العشاء 7:59 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 5:13 ص
موعد صلاة الظهر 12:42 ص
موعد صلاة العصر 09: 4
موعد صلاة المغرب 6:50 م
موعد صلاة العشاء 8:03
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