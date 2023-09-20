شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات الحصول على اشتراك المواصلات لطلاب الجامعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أيام قليلة وينطلق العام الجامعي الجديد 2023/2024، حيث يبدأ 30 سبتمبر الجاري وينتهى فى يونيو 2024 بإتمام امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى وفقا لطبيعة الدراسة فى كل كلية.

تقدم الجامعات المصرية العديد من الخدمات للطلاب، بداية من منظومة التسكين للطلاب المغتربين ودعم للأنشطة الطلابية وخدمات تقدم للطلاب من ذوى الاحتياجات الخاصة، فضلا عن الأنشطة الطلابية، إضافة إلى خدمات الدعم الطلابي أو الخدمات الأخرى المتعلقة بالكتب الدراسية.

- يحضر الطالب استمارات اشتراك المواصلات من الجهة المختصة "مترو - أتوبيس – قطار" وتقدم لإدارة شئون الطلاب مرفقا بها عدد 2 صورة شخصية حديثة.

- تتم مراجعة بيانات الطالب طبقا للسجلات من قبل الموظف المختص وتوقع من مدير الإدارة وتختم بشعار الجمهورية وتسلم للطالب.

يُذكر أن العام الجامعي يبدأ السبت 30 سبتمبر 2023، وتستمر الدراسة بالفصل الدراسى الأول لمدة 14 أسبوعًا، تنتهى في الخميس 4 يناير 2024 تبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول يوم الثلاثاء 9 يناير 2024. وتنتهى الدرسة فى الفصل الدراسى الأول الخميس 25 يناير 2024. وتبدأ إجازة منتصف العام اعتبارًا من السبت 27 يناير 2024. وتنتهى إجازة الفصل الدراسى الأول الخميس 8 فبراير 2024. ويبدأ الفصل الدراسي الثاني اعتبارًا من السبت 10 فبراير 2024 وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا، تنتهى الخميس 30 مايو 2024. وتجُرى امتحانات الفصل الدراسى الثانى خلال شهر يونيو 2024، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.