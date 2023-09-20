شكرا لقرائتكم خبر عن "الإفتاء" توضح حكم ممارسة الألعاب الإلكترونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتساءل العديد من المواطنين عن حكم ممارسة الألعاب الإلكترونية، فيما أوضحت دار الإفتاء المصرية ذلك الأمر على موقعها الإلكترونى بعد توجيه سؤال لها.

وجاء رد دار الإفتاء المصرية أنه يجوز ممارسة الألعاب الإلكترونية إذا كانت تعود على الإنسان بالنفع، وتساعده في تنمية الملكات وتوسعة القدرات الذهنية، وكانت خالية من أيّ محظور شرعي وأخلاقي، ولا تعود بالسلب على الإنسان نفسيًّا أو أخلاقيًّا، ولا تأخذ وقته كاملًا، وكذا بشرط ألا تكون محظورة قانونًا في البلاد، وبالنسبة للأطفال يجب أن تكون هذه الألعاب مناسبة للمرحلة العمرية للطفل، وأن تكون هذه الألعاب تحت إشراف الوالدين.