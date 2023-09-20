شكرا لقرائتكم خبر عن صورة اليوم.. البالونات الطائرة تسحر السياح مع شروق الشمس غرب الأقصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سحر خاص لا يمكن مقاومته من قبل سياح العالم، وهو التحليق على ارتفاع 1500 قدم لمدة حوالى 45 دقيقة عبر رحلات البالون الطائر فى البر الغربى بمحافظة الأقصر، حيث تقلع رحلة البالون فى الأقصر على مقربة من معبد الرامسيوم بالبر الغربى بالأقصر، وحلقت فى السماء أمس الثلاثاء 40 رحلة بالون على متنها 850 سائحا من حول العالم.

ومع شروق الشمس ترتفع البالونات الطائرة بمسافة حوالى 1500 قدم، حيث تستغرق الرحلة فترة زمنية فى السماء من نصف ساعة إلى 45 دقيقة، ولكن فى البداية وقبل الإقلاع يقوم الزبائن بمشاهدة العمليات التى يقومون بها لتجهيز البالون من نفخ البالون بالهواء الساخن وتركيب اسطوانات غاز الهيليوم.

وشهد أرض مطار رحلات البالون الطائر بمحافظة الأقصر، أمس الثلاثاء، تحليق الرحلات بصورة طبيعية فجراً، حيث خرجت بسماء البر الغربى 40 رحلة بالون أقلت على متنها حوالى 850 سائحا من حول العالم، تحت إشراف اللواء عمرو عاطف مدير أرض مطار البالون بالأقصر، حيث صرح مصدر باتحاد شركات البالون بالأقصر بأنه تم إقلاع حوالى 40 رحلة بالون من أرض المطار اليوم على متنها 850 سائحا، حيث تحصل الشركات فجراً على إشارة البدء بالتجهيز من الشركة المصرية للمطارات ويتم بدء ملء البالونات بالهواء البارد ثم الهواء الساخن، ويتم عمل فحص شامل من المصرية للمطارات لكل بالونة والتأكيد على إجراءات السلامة المهنية والسلامة الشخصية للسياح.



