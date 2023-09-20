شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: طقس حار نهارا لطيف ليلا.. والعظمى بالقاهرة 32 درجة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء استمرار انخفاض درجات الحرارة، ليسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 32 درجة والصغرى 24، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 23، ومطروح العظمى 28 درجة والصغرى 22، وسوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 23، وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 24، وأسوان العظمى 40 درجة والصغرى 26.
يذكر أن الانقلاب الصيفي هذا العام 2023م حدث عند الساعة (5:59) مساءً بتوقيت القاهرة الصيفي الأربعاء 21 يونيو، ويبلغ طول فصل الصيف هذا العام 93 يوما و13 ساعة 52 دقيقة.
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