شكرا لقرائتكم خبر عن مدارس جديدة وتوسعات توفر 699 فصلاً دراسياً فى الجيزة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستعد مدارس محافظة الجيزة لاستقبال العام الدراسي الجديد، والمقرر انطلاقه 30 سبتمبر الجاري، وذلك بإجراء أعمال الصيانة اللازمة وتأهيل وتطوير المنشآت التعليمية تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وأشراف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

ويوضح ”الخليج 365” في السطور التالية استعدادات محافظة الجيزة للعام الدراسي الجديد.

-انتهت المحافظة من إجراء 125 مشروع صيانة شاملة لمدارس بتكلفة 347 مليون جنيه.

-تستقبل المحافظة العام الدراسي الجديد بدخول 28 مدرسة جديدة وتوسعات للخدمة، تساهم في توفير 699 فصلاً دراسياً، منها:

1- 11 مدرسة إنشاء جديد بتكلفة 222 مليون و600 ألف جنية بإجمالي 367 فصلا دراسياً.

2- 9 مدارس توسعات وتعلية بتكلفة 65 مليون جنية بإجمالي 207 فصول دراسية.

3- 6 مدارس إحلال جزئي وصيانة شاملة بتكلفة 58 مليون جنية بإجمالى 123 فصلاً دراسياً.

-دعم احتياجات المدارس بحوالى 2000 ديسك مدرسي جارٍ توزيعهم من خلال هيئة الأبنية التعليمية بالإضافة إلى 2883 ديسك مدرسي إضافى من مدارس التعليم الفنى يتم توزيعهم من خلال مديرية التربية والتعليم لسد أي احتياجات طارئة للمدارس ذات الكثافات الطلابية العالية.

-جارٍ متابعة أعمال الصيانة والدهانات والأثاث المدرسى والتأكد من رفع الرواكد وتدويرها وإصلاح الديسكات وتوزيعها على المدارس لسد العجز الموجود بها.

-جارٍ متابعة موقف استلام الكتب وتسليمها للإدارات لتوزيعها على الطلاب أول يوم دراسي.

-جارٍ التأكد والاطمئنان من استعدادات وتجهيزات المدارس الثانوية والتأكد من تزويدها بالشبكات السلكية واللاسلكية واتخاذ الإجراءات نحو الصيانة اللازمة لأجهزة الحاسب الآلى بها.

يُذكر أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة شدد على المرور على جميع المدارس في مختلف أنحاء المحافظة وعمل مسح شامل لكافة المنشآت التعليمية ومراجعة شروط الأمن والسلامة وإعداد تقرير حول موقف هذه المباني ومدى الاحتياج للصيانات العاجلة والبسيطة، مطالبًا بسرعة الانتهاء من كافة أعمال البناء والصيانة للمدارس في موعدها المحدد وفق الخطة الزمنية المعدة مسبقًا والانتهاء من توزيع المقاعد المدرسية بالمدارس التي تجري الأعمال الإنشائية والصيانة لها لتكون جاهزة بمجرد الانتهاء لضمان دخولها الخدمة في العام الدراسي الجديد لظهور المدارس بالمظهر اللائق الذي يسعد أبنائنا الطلاب وينمي بداخلهم روح الولاء والانتماء لمدارسهم.