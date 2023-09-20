حلم الثراء ينتهي بجثة عامل تحت الأرض في العياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لقي شخص مصرعه في أثناء تنقيبه عن الآثار مركز العياط جنوب الجيزة اليوم الأربعاء.

تلقى مدير قطاع الجنوب إشارة من إدارة شرطة النجدة بانهيار رمال حفرة بقرية جرزا.

التحريات الأولية للرائد أحمد الملطاوي رئيس مباحث العياط بينت أنه في أثناء تنقيب عامل عن الآثار خلسة انهارت رمال حفرة عليه بمنطقة مقابر الرقة.

اللواء حازم فاروق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة دفع بفريق إنقاذ بري لانتشال جثمان المتوفى.

وفرضت قوات الشرطة طوقا أمنيا بموقع الحادث وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.