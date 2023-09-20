شكرا لقرائتكم خبر عن 73 % من القراء يطالبون بزيادة الدعم المخصص للقطاع الصناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للراى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد الأصوات المطالبة بزيادة الدعم المخصص للقطاع الصناعى، أيد غالبية القراء الأصوات المطالبة بزيادة الدعم المخصص للقطاع الصناعى. وأيد 73% من القراء الأصوات المطالبة بزيادة الدعم المخصص للقطاع الصناعى، بينما عارض 27% من القراء الأصوات المطالبة بزيادة الدعم المخصص للقطاع الصناعى.

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