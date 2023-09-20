شكرا لقرائتكم خبر عن الطاقة الذرية تنتج صنفا جديدا من "اللوبيا" يزيد إنتاجه بنسبة 30% عن التقليدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح فريق علمي من هيئة الطاقة الذرية بقسم بحوث المنتجات الطبيعية التابع لشعبة التكنولوجيا الحيوية بالمركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع بالتعاون مع قسم الخضر بكلية الزراعة بجامعة المنيا فى إنتاج صنف جديد من اللوبيا.

و قالت هيئة الطاقة الذرية فى بيان لها اليوم، إن الفريق العمل بدأ منذ صيف 2017 وتمت عملية الزراعة بمزرعة قسم بحوث المنتجات الطبيعية بمركز تكنولوجيا الإشعاع وكذلك مزرعة قسم الخضر بكلية الزراعة بالمنيا، وقد قام الفريق بتنفيذ جميع العمليات الزراعية الموصي بها من قبل نشرات وزارة الزراعة الخاصة بزراعة اللوبيا وتمت ملاحظة النباتات منذ الزراعة وحتي بداية الإنبات وتسجيل نسبة الإنبات لكل نوع.

وأثبتت النتائج بأن الأصناف الجديدة من اللوبيا متقزمة تقزم واضح مما يعطي ميزة تنافسية عن الأصناف التقليدية وكذلك تميزها بتبكير الأزهار وسرعة النضج وكانت كثيرة الحوامل الزهرية وعدد القرون وبالتالي فقد أظهرت النتائج زيادة الإنتاجية بنسبة تتراوح بين 25 – 30% مقارنة بالأصناف التقليدية.

كما يتميز الصنف الجديد بزيادة نسبة البروتين في البذور بحوالي نسبة 23% وهذا يعطي ميزة تنافسية أخرى للصنف الجديد.

وتم تقديم الصنف الجديد لوزارة الزراعة للاعتماد والتي قامت بإجراء الاختبارات عليها واعتماد الصنف بأسم هيئة الطاقة الذرية تحت أسم ( شعاع 1) .

ومن المقرر أن يقوم الفريق العلمي بالهيئة بالانتقال إلى مرحلة إنتاج أكبر للصنف المعتمد من اللوبياء على مساحة أكبر بموقع الهيئة بأنشاص لإنتاج كميات يمكن تسويقها على مستوى السوق المصرى.



