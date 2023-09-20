شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة تشن حملات تفتيشية بالشرقية وتضبط 832 عبوة دواء بيطرى مخالف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرية الطب البيطرى بمحافظة الشرقية أنه تم تنفيذ 3 حملات تفتيشية على عيادات و معارض بيع الأدوية البيطرية وسيارات توزيع الأدوية بمراكز الزقازيق وبلبيس و منيا القمح، حيث تم ضبط 832 عبوة لـ 89 صنف دواء بيطرى مخالف .

واعتمدت هيئة الخدمات البيطرية عدة إجراءات تنفيذية رقابية على الأدوية واللقاحات والمستحضرات البيطرية للتأكد من اللقاحات المنتجة سواء من القطاع العام أو الخاص، وتتبع أماكن توزيعها وتخزينها ومراجعة سلسلة التبريد للقاحات لضمان وصولها إلى المربين بحالة جيدة.

وتشن وزارة الزراعة حملات مكبرة على مراكز بيع وتداول الأدوية البيطرية بمختلف المحافظات للكشف عن أية مخالفات تتعلق بتسجيل الأدوية البيطرية أو تداول أدوية محظورة أو تم إنتاجها بطريقة مخالفة للمواصفات القياسية المصرية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية نحو إغلاقها أو تقنين أوضاعها وفقًا للاشتراطات التي تحددها الجهات المختصة.

الجدير بالذكر أن هناك تكليفات لجميع مديريات الطب البيطرى، بتكثيف حملاتها البيطرية اليومية على مدار اليوم بجميع محافظات الجمهورية، بالتنسيق مع أطباء الادارة المركزية للصحة العامة والمجازر ومديريات الطب البيطرى، والمرور على أسواق ومنافذ بيع اللحوم ومنتجاتها للتأكد من سلامة المعروض وحماية المستهلك من غش اللحوم، واتخاذ جميع الاجراءات القانونية تجاه المخالفين، تأكيد على وصول غذاء صحى أمن للمواطنين فى المقام الأول.