شكرا لقرائتكم خبر عن "العاملين بالزراعة والرى": 5 ملايين عامل يؤيدون ترشح الرئيس السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناشدت النقابة العامة للعاملين بالزراعة والرى والصيد واستصلاح الأراضي، ومجلس إدارتها وكافة اللجان النقابية المنتمية لعضويتها بمختلف محافظات الجمهورية، والممثلة لقرابة الـ (5) مليون عامل مصرى بتلك القطاعات، بكل فخر وإباء الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، ومؤسس الجمهورية الجديدة المعاصرة للترشح لفترة رئاسية جديدة استكمالاً لمسيرة التنمية والعطاء في كافة ربوع مصر الحبيبة.

وأضاف عيد مرسال رئيس النقابة العامة للعاملين بالزراعة والرى والصيد واستصلاح الأراضى، الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر،: أن طلب النقابة وأعضائها يأتى لاستكمال إرساء أسس الأمن والأمان، وحفاظاً على مقدرات الوطن الغالي في مجابهة التحديات الإقليمية والدولية بجسارة وصمود وتحدى الأبطال، واستكمالاً لدعم ورعاية عمال مصر الأوفياء من البسطاء الدخل، واستكمالاً لنهضة مصر الحديثة المعاصرة وريادتها التي تستحقها في مصاف دول العالم، استكمالاً لما تحقق من طفرات متعاظمة لمشروعات قومية عملاقة شيدت في أزمان قياسية أبهرت العالم أجمع.

وتابع: استكمالاً لخطوات واسعة تحققت فيها التنمية المستدامة الشاملة لمصرنا الحبيبة وشعبها العظيم، لكل ما سبق، وللمزيد من الرخاء والإزدهار لوطننا الحبيب وشعبنا الأبي، نناشد الرئيس بالترشح لفترة رئاسية جديدة تحمل ينابيع الخير والتنمية لمصر.