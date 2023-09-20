تنظيم مسابقة فى الابتكار وريادة الأعمال لطلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الصفحة الرسمية لمدارس التكنولوجيا التطبيقية على فيس بوك، تنظيم مسابقة طلابية فى الابتكار وريادة الأعمال يتنافس فيها جميع طلبة مدارس التكنولوجيا التطبيقية فى إطار تشجيع طلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية على الابتكار وريادة الأعمال.

وأكدت أن الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفنى ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، قرر عقد مسابقة طلابية فى الابتكار وريادة الأعمال يتنافس فيها جميع طلبة مدارس التكنولوجيا التطبيقية.

وأشارت إلى أن شروط المسابقة، تتمثل فى إعداد فيديو 3 ثلاث دقائق يشرح الطالب الفكرة مدعوما بنموزج أولى للفكرة وإرسال الفيديو عن طريق المدير الأكاديمى للمدرسة على الايميل، ى موعد أقصاه يوم السبت 23 سبتمبر الحالى، وسيتم الاتصال بالمشروعات الصاعدة للمراحل التال، كما سيتم إجراء المرحلة التالية للمشروعات الصاعدة يوم الثلاثاء 26/9/2023 بمقر اللجنة المختصة بمدرسة الشهيد أحمد تعلب الثانوية الفندقية للتكنولوجيا التطبيقية.

وكان الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم، أكد أن جودة التعليم ومستوى الخريجين بالمدارس الدولية التكنولوجيا التطبيقية على أعلى مستوى، كما أوضح أنه يتم تنمية مهارات الطالب على جميع الأصعدة، ولا يتم إعدادهم فقط لسوق العمل ولكن يتم إعدادهم دائما لتطوير أنفسهم دائما، مؤكدا أن طلاب المدارس الدولية للتكنولوجيا التطبيقية يمتلكون من أدوات المعرفة والمهارات.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن الصورة الذهنية للتعليم الفنى فى مصر قد تغيرت وأصبح هناك عدد كبير من الطلاب يفضلون الالتحاق بمدارس التعليم الفنى، وأنه يتم اختيار المعلمين بالمدارس الدولية للتكنولوجيا دائما وفقا لشروط واختبارات عالية، مؤكدا أن التعليم الفنى يؤدى دورا كبيرا فى تنمية المجتمع والنهوض به.

أكد الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم للتعليم الفنى، أن الوزارة تولى اهتمامًا كبيرًا بتطوير التعليم الفنى والمهنى كما ونوعا كهدف أسمى لاستراتيجية طموحة؛ لتطوير التعليم الفنى، وذلك انطلاقا من استراتيجية الدولة المصرية للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030، الرامية إلى إتاحة التعليم الفنى والتدريب المهنى لجميع الطلاب، دون تمييز وتحسين جودة منظومة التعليم الفنى والتدريب ومخرجاتها.