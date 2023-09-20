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شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب التدريب المجانى على صيانة المحمول ولحام الأكسجين بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر
وأوضح محمد كمال وكيل مديرية العمل بالأسكندرية، انه تم فتح باب قبول دفعة جديدة من راغبي التدريب المهنى على مهنة صيانة محمول،ولحام الأكسجين ، بمركز تدريب مهني محرم بك وعنوانه : 100 شارع محسن خلف كلية العلوم ،محدداً مزايا التدريب المجانى المقدم للشباب تشمل منها: مكافآت لأوائل الخريجين ، وزي خاص بالتدريب لكل متدرب ، وشهادة معتمدة من الوزارة بإتمام التدريب تؤهل الشباب للعمل في منشآت القطاع الخاص بعد انتهاء فترات التدريب.
كما أشار إلى أن الأوراق المطلوبة للالتحاق بالتدريب وهى : صورة من بطاقة الرقم القومى ، وشهادة قيد ( كعب عمل ) من مكتب التشغيل التابع للمديرية ، و 2 صورة شخصية ، على أن يتم تسجيل الطلبات عن طريق مقر مركز التدريب المهنى أو بمقر ديوان المديرية بسموحة ، كما يمكن التسجيل من خلال ملء الإستمارة على الرابط الإلكتروني التالى : https://forms.gle/u7Uk17uouAVGngiu7 .
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