السيطرة على حريق محلين تجاريين في بشتيل

تبين بالفحص نشوب حريق داخل محلين تجاريين أسفل عقار مكون من 12 طابقا بشارع منصور الغنام وتمام الإخماد دون إصابات.

دفع اللواء حازم فاروق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بسيارتي إطفاء بقيادة نائبه تنسيقا مع قطاع الشمال.

تلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة وارتفاع ألسنة اللهب بجوار مطعم وجبات جاهزة شهير.

تصدى رجال الحماية المدنية بالجيزة إلى نيران محلين بمنطقة بشتيل شمال المحافظة اليوم الأربعاء.

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية