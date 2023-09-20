الداخلية: مصرع عنصر إجرامي وضبط شقيقه عقب تبادل إطلاق النيران مع الشرطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

أعلنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة، عن مصرع أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، وتم ضبط آخر بالجيزة، عقب تبادل إطلاق النيران مع القوات.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الأربعاء، إنها تمكنت من تحديد مكان اختباء أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة مطلوب التنفيذ عليه بالسجن المؤبد و10 سنوات في جنايتي "استعمال قسوة"، ومطلوب ضبطه وإحضاره فـى قضية "سرقة مهمات مواقع إنشائية بالإكراه") وشقيقه.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين قاما بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة خامات بناء من عدد من المواقع الإنشائية وتهديد وترويع القائمين على العمل بها للحصول على مبالغ مالية، بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر بمديرية أمن الجيزة.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما ولدى استشعارهما بالقوات بادرا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها مما أسفر عن مصرع العنصر شديد الخطورة وضبط شقيقه، وعُثر بحوزتهما على 2 بندقية آلية – 900 طلقة – 21 خزينة - 4 سلاح أبيض - رشاش - 6 أجهزة لاسلكي - 5 شواحن - تليسكوب - نظارة رؤية ليلية - 3 سيارات "إثنين منهم بدون لوحات معدنية" - مولد كهربائي - كمية من حديد التسليح والزوايا المتحصل عليها من وقائع السرقة).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.