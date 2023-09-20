ضبط 4 عناصر إجرامية في المنوفية بحوزتهم أسلحة نارية ومخدرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية من ضبط (4 عاطلين، لثلاثة منهم معلومات جنائية) وبحوزتهم (كمية لمخدر الحشيش وزنت 4.400 كيلو جرام – كمية لمخدر الهيروين– بندقية خرطوش– فرد خرطوش - طلقات نارية – سلاح أبيض – ميزان حساس – مبالغ مالية).

بمواجهة المتهمين اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار والأسلحة النارية لتأمين نشاطهم الإجرامى والمبلغ المالي من حصيلة البيع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما حائزي ومتجري المواد المخدرة.